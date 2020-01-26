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شام الغامدي.. حكمة محلية تطمح للعالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

اختارت الشابة شام الغامدي (22 عاما) الصافرة والبطاقات الملونة لتكون أدواتها التي تساعد من خلالها في الارتقاء بكرة القدم بصفة عامة، وعالم التحكيم بصفة خاصة.

فعقب ظهورها في إدارة مباريات دوري كرة القدم النسائي في جدة، قالت إن ذلك مجرد محطة تأمل في أن تكون انطلاقتها نحو الوصول إلى التحكيم الدولي في المباريات الكبرى، على غرار ظهور حكمات في بطولات عالمية، أو حتى في بعض الدول العربية كما حدث في مصر.

وعن تفضيلها اقتحام التحكيم، قالت شام التي تلعب كرة القدم أيضا، إنها اتخذت قرارا بخوض تحدي التحكيم لما شاهدته من تحد ومعاناة للحكام والحكمات في إدارة المباريات. وقالت «أجد في نفسي القدرة على ضبط المباريات من خلال صقل موهبتي بالدورات والتدريب المكثف».

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وأضافت «حاليا حصلت على شهادة تحكيم معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم وكانت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطمح إلى مزيد من الدورات.

وأوجزت شام مشكلة التحكيم السعودي في ضعف ثقة الجمهور في الحكام، وليس في ثقة الحكام بأنفسهم.

أما عن أهم الصعوبات التي واجهتها من خلال إدارتها مباريات بدوري جدة النسائي، قالت «مشكلة الفتيات أنهن يجهلن قوانين اللعبة لذلك يعترضن كثيرا على القرارات».

وعن أبرز الحكام الذين تتلمذت على أيديهم في التحكيم، قالت «لقد تعلمت كثيرا من الحكم مرعي العواجي والحكم عبدالرحمن المالكي، إضافة إلى الحكم أيمن الرفاعي الذي قاد مباريات في الدوري الأمريكي».