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الاتفاق يضم آل سالم ودوكارا يرفض الرحيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

أعلنت إدارة نادي الاتفاق أمس رسميا التوقيع مع المهاجم السابق لفرق النصر والفيحاء والخليج عبدالله آل سالم (27 عاما) بعقد يمتد حتى 2023 كثاني الصفقات المحلية التي يبرمها الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التوقيع مع لاعب المواليد، المهاجم ماهر شرومه.

وجاء التعاقد مع آل سالم بداعي تعزيز خط المقدمة الذي يعاني من شح تهديفي دفع بإدارة النادي برئاسة خالد الدبل للتعاقد مع المغربي وليد أزارو قادما من الأهلي المصري بنظام الإعارة 6 أشهر في ظل عدم الرغبة في استمرار السنغالي سليمان دوكارا الذي رفض كل الحلول من أجل إعارته لأندية تركية أو أي ناد آخر، مطالبا براتب مواز لما يتقاضاه بالاتفاق مقابل الرحيل.

من جانب آخر شرع الفريق في تحضيراته لمواجهته المرتقبة الخميس المقبل أمام ضيفه الوحدة ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.