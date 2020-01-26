النصر يلاحق غنام الأولمبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض
تستهدف إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت الظفر بخدمات لاعب وسط القادسية والمنتخب السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم، خالد الغنام قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تنفيذا لرغبة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، والمستشارين الفنيين لمجلس الإدارة الذين رصدوا اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما التي أختتمت أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك.
على صعيد آخر، أعلن نادي النصر التعاقد مع لاعب خط الوسط عبدالمجيد الصليهم قادما من الشباب بعقد يمتد إلى 3 سنوات، يتقاضى خلاله سنويا 4.5 ملايين ريال، وذلك بعد أن دخل اللاعب الفترة الحرة.
وجاءت رغبة الصليهم في ارتداء شعار النصر على الرغم من تلقيه عرضا مماثلا من إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان.
ونجحت الإدارة النصراوية في التعاقد مع الصليهم بعد مباراة الشباب أمام الهلال أمس في الجولة الـ15 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباشرة، مستفيدة من دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال.
كما ينتظر أن تتقدم إدارة النادي لشراء الفترة المتبقية للاعب مع ناديه الشباب مقابل التنازل عن حارس المرمى عبدالله العويشير.
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