شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يوازر الأهلى أمام النجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر رمضان صبحي صانع العاب فريق الأهلي فى المقصورة الرئيسية لاستاد السلام لمساندة اللاعبين قبل مواجهة النجم الساحلي فى بطولة دورى أبطال أفريقيا و يغيب رمضان عن مباريات الأحمر بسبب الاصابة التى تعرض لها خلال التدريبات وهى تمزق فى العضلة الخلفية .

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي.

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ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعًا شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويدخل فريق النادى الأهلي، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، واحدة من أهم مبارياته فى الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلى التونسى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعًا شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ولعب الأهلي أمام أندية تونس 44 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45، وواجه الأهلي ست فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والأفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.