شكرا لقرائتكم "السهم الناري" أحمد الاحمر يواصل كتابة التاريخ مع منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحصد الاحمر اللقب الافريقي مع منتخب مصر 4 مرات من أصل 7 مرات توج بها الفراعنة، ليكتب أسمه بحروف من ذهب ويواصل إنجازاته وتألقه مع المنتخب و نادي الزمالك في حصد البطولات، وحصل الاحمر على بطولة افريقيا أعوام "2004،2008، 2016، 2020".

نجح منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو فى الفوز على نظيره التونسى 27-23 صاحب الأرض والجمهور بنتيجة ، ليتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية و يخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وضمت قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.