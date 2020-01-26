شكرا لقرائتكم منتخب مصر لكرة اليد يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل دقيقة من نهاية نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل المنتخب المصرى لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد اقترابه من حسم مواجهته أمام تونس فى نهائى كأس إفريقيا لكرة اليد، حيث يتقدم بفارق 5 أهداف ولم يتبقى أكثر من دقيقة ونصف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة اليد يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل دقيقة من نهاية نهائى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.