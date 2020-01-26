شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى يوأزر الفريق أمام النجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مجلس ادارة النادي الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب وعماد متعب وخالد بيبو و مؤمن زكريا في مقصورة ملعب السلام لمؤازرة الفريق الأحمر في مواجهة النجم للساحلي.

وجاء حضور مؤمن زكريا، لمتابعة المباراة من المقصورة الرئيسية للمباراة، قبل أيام من رحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتلقي العلاج.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي.

ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعًا شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيزم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.