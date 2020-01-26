اخبار الرياضه

أتلتيكو مدريد يواصل ترنحه ويتعادل مع ليغانيس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يواصل ترنحه ويتعادل مع ليغانيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أتلتيكو مدريد ترنحه في الموسم الحالي وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ليغانيس اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من لكرة القدم.

ولم يستطع الفريق التخلص من آثار صدمة الخروج المبكر من بطولة كأس ملك إسبانيا حيث فشل في تحقيق الفوز اليوم بسبب سوء الحظ أحيانا وعدم احتساب الحكم ركلتي جزاء على الأقل للفريق في وسط الشوط الثاني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع ورفع ليجانيس رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام اسبانيول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يواصل ترنحه ويتعادل مع ليغانيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا