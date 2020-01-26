شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يواصل ترنحه ويتعادل مع ليغانيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أتلتيكو مدريد ترنحه في الموسم الحالي وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ليغانيس اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يستطع الفريق التخلص من آثار صدمة الخروج المبكر من بطولة كأس ملك إسبانيا حيث فشل في تحقيق الفوز اليوم بسبب سوء الحظ أحيانا وعدم احتساب الحكم ركلتي جزاء على الأقل للفريق في وسط الشوط الثاني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع ورفع ليجانيس رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام اسبانيول.