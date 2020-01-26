شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب رينجرز: حققنا الفوز على المرشح الأول لكأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
أكد مدرب رينجرز فى المؤتمر الصحفى، أن المواجهة كانت قوية أمام فريق متميز تأهل مبكرًا للأدوار القادمة من البطولة، موضحًا أن الفوز مهم لإحياء فرصة بالمجموعة ولا ينظر للمنافسين ويهتم بنفسه فقط.
أضاف أن رينجرز قدم للقاهرة ويعلم جيدًا أنه سيواجه فريقًا قويًا وطالب لاعبيه بضرورة العمل على الفوز، مرشحًا بيراميدز للفوز باللقب لأنه يمتلك مجموعة رائعة من النجوم في مختلف المراكز.
ساليسو تحدث عن أنه كان يفضل أن يخوض آخر جولتين في المجموعات في نفس التوقيت للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص ولكنه في النهاية يحترم قرار الاتحاد الأفريقي.
وتبادل الفريقان، الهجمات فى الشوط الأول، إلا أن الفرصة الأخطر أتيحت لفريق إينوجو رينجرز فى الدقيقة 41 من خطأ عبد الله بكرى مدافع بيراميدز فى إعادة الكرة إلى حارسه المهدى سليمان الذى تقدم لمحاولة تصحيح الخطأ إلا أن إيمانويل مادو مهاجم رينجرز حصل على الكرة وسددها تجاه المرمى الخالى ولكن فى العارضة لتضيع الفرصة الأخطر للفريق النيجيرى وفى الدقيقة 43، أخطأ مدافع رينجرز فى تمرير الكرة ليحصل جون أنطوى مهاجم بيراميدز على الكرة فى انفراد تام ليهدر الفرصة بغرابة رافضًا استغلال هدية مدافع رينجرز.
وفى الشوط الثانى، نجح إينوجو رينجز فى خطف هدف إحياء آماله فى التأهل إلى دور ربع النهائى بالكونفدرالية، بتسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 73 ليكسر سجل بيراميدز الذى كان خالى من الهزائم سواء داخل أرضه أو خارجها ، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما رفع رينجرز النيجيري رصيده للنقطة 5 فى المركز ويليه نواذيبو الموريتانى بنقطتين.
ويحتل بيراميدز قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل إلى دور ربع النهائى فى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية والخسارة اليوم من رينجرز النيجيرى، وبذلك ينتظر الأخير مباراة المصرى البورسعيدى مع نواذيبو الموريتانى التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم وحال فوز الفريق البورسعيدى سيتأهل الأخير مباشرة إلى ربع النهائى مع بيراميدز بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب رينجرز: حققنا الفوز على المرشح الأول لكأس الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.