شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب رينجرز: حققنا الفوز على المرشح الأول لكأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر ساليسو يوسف المدير الفنى لفريق إينوجو رينجرز بطل نيجيريا عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه على حساب بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

أكد مدرب رينجرز فى المؤتمر الصحفى، أن المواجهة كانت قوية أمام فريق متميز تأهل مبكرًا للأدوار القادمة من البطولة، موضحًا أن الفوز مهم لإحياء فرصة بالمجموعة ولا ينظر للمنافسين ويهتم بنفسه فقط.

أضاف أن رينجرز قدم للقاهرة ويعلم جيدًا أنه سيواجه فريقًا قويًا وطالب لاعبيه بضرورة العمل على الفوز، مرشحًا بيراميدز للفوز باللقب لأنه يمتلك مجموعة رائعة من النجوم في مختلف المراكز.

ساليسو تحدث عن أنه كان يفضل أن يخوض آخر جولتين في المجموعات في نفس التوقيت للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص ولكنه في النهاية يحترم قرار الاتحاد الأفريقي.

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