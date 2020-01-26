شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف جنيه لكل لاعب بالإسماعيلي مكافأة الصعود العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل كل لاعب بالنادي الإسماعيلى على مبلغ 35 ألف جنيه مكافأة التأهل للدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال عقب الإطاحة بزعيم الثغر بالفوز ذهابًا بهدف دون رد سجله محمد الشامي في الإسكندرية والتعادل السلبي إيابا في استاد الإسماعيلية.

وكان إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي قد قرر زيادة مكافأة التأهل للاعبين من 25 ألف جنيه كما تنص لائحة النادي إلى 35 ألف جنيه سعيًا لاستمرار مشوار الدراويش في البطولة التي يحلم عشاق القانلة الصفراء بالتتويج بلقبها.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

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وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.