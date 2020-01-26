شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يعلن افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة افتتاح دورة الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص التى تقام حتى 31 يناير المقبل بالقاهرة وتقام منافساتها بملاعب استاد الدفاع الجوى واستاد القاهرة الدولى بمشاركة 42 دولة أفريقية تتنافس فى 4 رياضات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تفتخر وتعتز بلقاء الإخوة والأشقاء من أبناء القارة الأفريقية على أرض الكنانة فى احتفالية إطلاق الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ولنؤكد يومًا بعد يوم تلك الرعاية المتكاملة والدعم غير المحدود الذى تقدمه الدولة المصرية لأبنائنا من ذوى القدرات والهمم.. والتي تتجلى في التوجيهات الدائمة والمباشرة للرئيس للحكومة المصرية وكل المؤسسات المعنية للعمل على تلبية تطلعاتهم ورغباتهم من خلال البرامج والمشروعات المنفذة لهم خصيصًا في شتى المجالات وخاصة الرياضية منها.

وحضر افتتاح الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة المنظمة للدورة المهندس هانى محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى، والفنان حسين فهمى.

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وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة برئاسة أيمن عبد الوهاب .

وتقام الألعاب في أربع رياضات، هى كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشى، وألعاب القوى، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 42 دولة أفريقية على ملعب الدفاع الجوى واستاد القاهرة الدولى.

حفل الافتتاح على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس أقيم ووفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص يبدأ بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية ، ثم دخول الأعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب ، ثم كلمة للرئيس الإقليمي افريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز، وتتواصل الكلمات بكلمة للاعبين يلقى أحد اللاعبين الأفارقة وكلمة الحكام والمدربين، ثم قسم اللاعبين م دخول الشعلة وإيقادها يجري بها عدد من اللاعبين الأفارقة، ثم إعطاء الإذن بانطلاق الألعاب ليبدأ بعدها حفل الافتتاح بعد أن تكون جميع الفرق المشاركة قد اخذت أماكنها في استاد الدفاع الجوي.