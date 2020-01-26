شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لبيراميدز: دفعنا فاتورة اللعب كل 3 أيام.. وكنا الأفضل في كل شيء والان مع تفاصيل الخبر
أضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الخسارة هي فاتورة لعب مباراة كل 3 أيام، وكان يجب أن يستغل التأهل في إراحة العناصر المجهدة ويدفع بلاعبين آخرين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، ولديه إصابات مثل محمد فاروق وإيريك تراوري، ولا يمكن أن يلوم اللاعبين على الخسارة لأنهم فعلوا كل شيء ممكن في كرة القدم، ولم يحالفهم التوفيق في تسجيل الفرص.
المدرب أشار إلى أن جون أنطوي ودودو الجباس أهدرا العديد من الفرص السهلة أمام مرمى رينجرز، ويتمنى أن يكونا أكثر إيجابية على المرمى في اللقاءات المقبلة، والجهاز الفني يسعى جديًا لعلاج مشكلة إهدار الفرص، وغياب عبد الله السعيد كان مؤثرًا لأنه هداف الفريق في مختلف البطولات، ولكن كان يجب إراحته بأي حال من الأحوال.
وشدد تشاتشيتش، على أن الفريق ليس أمامه متسع من من الوقت ولابد من الإعداد لمواجهة فريق مصر يوم الأربعاء، ثم يسافر إلى موريتانيا لخوض لقاء نواذيبو الموريتاني، ويتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق في المرحلة المقبلة.
وتبادل الفريقان، الهجمات فى الشوط الأول، إلا أن الفرصة الأخطر أتيحت لفريق إينوجو رينجرز فى الدقيقة 41 من خطأ عبد الله بكرى مدافع بيراميدز فى إعادة الكرة إلى حارسه المهدى سليمان الذى تقدم لمحاولة تصحيح الخطأ إلا أن إيمانويل مادو مهاجم رينجرز حصل على الكرة وسددها تجاه المرمى الخالى ولكن فى العارضة لتضيع الفرصة الأخطر للفريق النيجيرى وفى الدقيقة 43، أخطأ مدافع رينجرز فى تمرير الكرة ليحصل جون أنطوى مهاجم بيراميدز على الكرة فى انفراد تام ليهدر الفرصة بغرابة رافضًا استغلال هدية مدافع رينجرز.
وفى الشوط الثانى، نجح إينوجو رينجز فى خطف هدف إحياء آماله فى التأهل إلى دور ربع النهائى بالكونفدرالية، بتسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 73 ليكسر سجل بيراميدز الذى كان خالى من الهزائم سواء داخل أرضه أو خارجها ، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما رفع رينجرز النيجيري رصيده للنقطة 5 فى المركز ويليه نواذيبو الموريتانى بنقطتين.
ويحتل بيراميدز قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل إلى دور ربع النهائى فى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية والخسارة اليوم من رينجرز النيجيرى، وبذلك ينتظر الأخير مباراة المصرى البورسعيدى مع نواذيبو الموريتانى التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم وحال فوز الفريق البورسعيدى سيتأهل الأخير مباشرة إلى ربع النهائى مع بيراميدز بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفني لبيراميدز: دفعنا فاتورة اللعب كل 3 أيام.. وكنا الأفضل في كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.