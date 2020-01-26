شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك وخسارة الإسماعيلي في دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة دوري الجمهورية مواليد 99، والتي أقيمت مبارياتها عصر اليوم وشهدت أكثر من مباراة مثيرة، حيث شباب الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة، كما فاز شباب الزمالك على وادي دجلة بهدف نظيف.

وسجل فهد جمعة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 37 من زمن المباراة، وأضاف محمد فخري الهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يختتم البديل محمد نصير الثلاثية بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

بهذا الفوز واصل الأهلي التغريد منفردًا في صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في خمس مباريات، مسجلًا 48 هدفًا بينما تلقت شباكه 16 هدفًا، علمًا بأنه يواجه الجونة الأحد المقبل على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

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ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وياسر رجب مدربًا عامًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبو عبلة طبيبًا، ومحمد حسن مخططًا للأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائيًّا للتدليك.

وفي مباراة الزمالك أحرز هدف القلعة البيضاء أسامة الحسيني من ركلة جزاء في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، ويقود الفريق عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد ابراهيم وأسامة حسن ، وناصر عبداللطيف لحراسة المرمي ، وسعيد الطيار اداريا للفريق ، واحمد عصمت اخصائي أحمال وتأهيل.

وفي لقاء ال‘سماعيلي وإنبي خسر الدراويش بهدف نظيف أمام شباب الفريق البترولي، بهذه النتيجه يتوقف رصيد الفريق الأصفر عند 36 نقطة بالمركز الثاني، ويقود الإسماعيلي فنيًا .. إسلام كاظم وغريب فتحي مدربين، أحمد عبده مدرب حراس مرمى، محمد صالح إداري، باسم فتحي أخصائي علاج طبيعي.