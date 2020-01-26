أسباب فنية وراء استبعاد قفشة من مواجهة الأهلي والنجم الساحلي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق لا يعاني من أي إصابة، وأن استبعاده من مواجهة النجم الساحلي جاء وفقًا لرؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وأكد قفشه عند سؤاله عن أسباب استبعاده، أنه لا يعلم السبب وراء خروجه من قائمة المباراة المرتقبة.

واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محمد مجدي قفشة لاعب الفريق من قائمة الـ18 لمباراة النجم الساحلي فلم يظهر اللاعب الذى يشارك أساسيًا في مباريات الفريق الماضية في التشكيل الأساسي ولا في قائمة البدلاء لمباراة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، علماً بأن قفشة كان ضمن 21 لاعبًا دخلوا قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي،فيما يجلس على دكة الاحتياطي، كل من: شريف إكرامي -محمود متولي -وليد سليمان-أيمن أشرف -اليو بادجي -أحمد فتحي وكهربا.

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ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ولعب الأهلي أمام أندية تونس 44 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45، وواجه الأهلي ست فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والإفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.