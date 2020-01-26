شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيلة المصري أمام نوذابيو الموريتانى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء نوذابيو الموريتانى فى التاسعة من مساء اليوم باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يبدأ المصرى البورسعيدى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

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خط الوسط: عمرو موسى – إسلام عطية – مفتاح طقطق – حسن على

خط الهجوم: اوستن اموتو – محمود وادى

ورغم سقوط المصري في آخر مباراتين بالخسارة من بيراميدز (2-1) و(2-0) بالترتيب، إلا أن الفريق البورسعيدي يمتلك فرصة التأهل للدور المقبل خاصة بعد تعادل كل من إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو بطل موريتانيا بهدف لكل فريق ويحتاج الفريق البورسعيدي للفوز من أجل حسم الصعود رسميًا قبل الجولة الأخيرة للبطولة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة المصرى وضيفه نواذيبو الموريتانى إلى طاقم تحكيم دولى مغربى يقوده حكم الساحة كريم صبرى، ومعه كل من هشام آيت ابو "مساعد حكم أول" ويوسف مبروك "مساعد حكم ثاني" بالإضافة إلى الحكم الرابع سمير قزاز، فيما سيتولى التونسى بوصيرى بوجليل مهام مراقب المباراة، فيما يقوم الإعلامى مصطفى طنطاوى بمهام المنسق الإعلامى للمباراة، بينما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى السودانى عصام شعبان، ويتولى النيجيرى اوكى سيلفانز اوبى مهام المنسق الأمنى للمباراة.

ومن جانبه عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسة مع اللاعبين أكد لهم ضرورة الفوز فى مواجهة الليلة لحسم التأهل للدور قبل النهائى ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع نتائج الفريق محلياً حيث يحتل المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة كان أخرها التعادل مع أسوان بهدفين لكل فريق وإجمالا فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.