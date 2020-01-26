شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يدعم زملاءه: أفريقيا يا أهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد محمود لاعب وسط فريق الأهلي على دعم زملائه قبل مواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "أفريقيا يا أهلي"، ويغيب محمد محمود عن مباريات الاهلي منذ فترة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حذر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق من قوة النجم الساحلي التونسي خارج أرضه وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث فايلر مع لاعبي الأهلي في الجلسات الأخيرة عن قوة الفريق التونسي الذى يُقدم عروضًا جيدة للغاية خارج أرضه تحديدًا، وهو ما تؤكده نتائجه خارج تونس حيث فاز على بلاتينيوم في زيمبابوي بثلاثية نظيفة ثم فاز على الهلال بهدفين لهدف في السودان.

وأوضح فايلر للاعبيه أن الفريق التونسى لديه لاعبون على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرات الخاصة بجانب خبراته الافريقية الطويلة وشدد المدرب السويسرى على أن الفريق التونسى لا يستسلم بسهولة أيضًا فقد تهتز شباكه ولا يهتز ويعود بهدف وأثنين بما يضمن له نقاط المباراة لذا لابد من اللعب بحماس وجدية منذ بداية اللقاء حتى نهايته.

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ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيزم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.