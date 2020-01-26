شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز ورينجرز فى أول خسارة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد لقاء بيراميدز مع إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، تسجيل هدف وحيد لصالح الفريق النيجيرى ليحصد به ثلاث نقاط غالية فى مشواره، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، وتعد هزيمة بيراميدز الأولى له فى المشاركة الأفريقية الأولى بتاريخ النادى.

ودخل بيراميدز، المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "المهدي سليمان فى حراسة المرمى، رجب بكار وعبد الله بكري وكانو ومحمد حمدى فى خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وإبراهيم حسن وطارق طه فى خط الوسط، دودو الجباس وجون أنطوى فى خط الهجوم".

وتبادل الفريقان، الهجمات فى الشوط الأول، إلا أن الفرصة الأخطر أتيحت لفريق إينوجو رينجرز فى الدقيقة 41 من خطأ عبد الله بكرى مدافع بيراميدز فى إعادة الكرة إلى حارسه المهدى سليمان الذى تقدم لمحاولة تصحيح الخطأ إلا أن إيمانويل مادو مهاجم رينجرز حصل على الكرة وسددها تجاه المرمى الخالى ولكن فى العارضة لتضيع الفرصة الأخطر للفريق النيجيرى وفى الدقيقة 43، أخطأ مدافع رينجرز فى تمرير الكرة ليحصل جون أنطوى مهاجم بيراميدز على الكرة فى انفراد تام ليهدر الفرصة بغرابة رافضًا استغلال هدية مدافع رينجرز.

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وفى الشوط الثانى، نجح إينوجو رينجز فى خطف هدف إحياء آماله فى التأهل إلى دور ربع النهائى بالكونفدرالية، بتسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 73 ليكسر سجل بيراميدز الذى كان خالى من الهزائم سواء داخل أرضه أو خارجها ، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما رفع رينجرز النيجيري رصيده للنقطة 5 فى المركز ويليه نواذيبو الموريتانى بنقطتين.

ويحتل بيراميدز قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل إلى دور ربع النهائى فى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية والخسارة اليوم من رينجرز النيجيرى، وبذلك ينتظر الأخير مباراة المصرى البورسعيدى مع نواذيبو الموريتانى التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم وحال فوز الفريق البورسعيدى سيتأهل الأخير مباشرة إلى ربع النهائى مع بيراميدز بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.