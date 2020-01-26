شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. متابعة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي لحظة بلحظة عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "سوبر كورة" بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي ، حيث يلتقي الأهلي مع لنجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الأحد،بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك وسط حضور 10 ألاف مشجع، ويدير المباراة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

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ويخوض الأهلي مباراة النجم واضعاً أمامه هدف واحد من خلال تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه فى الصعود إلى الدور التالي، والمضى قدما صوب المنافسة واستعادة لقب الأميرة الإفريقية الغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013.



وتعد المنافسة في المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا معقدة للغاية، وذلك بعد تعادل الأهلي المصري مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق، وفوز النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة.

ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في واحدة.

ويخوض الأهلي المباراة مُحتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط فيما يحل الهلال السوداني ثالثاً بـ6 نقاط ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة ، ويعلم الاهلي أنه لابد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة في الجولة الأخيرة كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.