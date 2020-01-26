شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. شاهد كيف استقبلت جماهير الأهلي لاعبي النجم الساحلى باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت جماهير الأهلي مدرجات استاد السلام، لحظة معاينة لاعبي النجم للملعب قبل اللقاء الذي يجمع الأهلي مع النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام.

لمشاهدة فيديو جماهير الأهلي للاعبي النجم فى استاد السلام عبر سوبر كورة .. من هنا

يخوض الأهلي مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط، خلف فريقي النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط، والهلال السوداني الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

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ويسعى الأهلي للفوز على بطل تونس الليلة للهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن الأهلي لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.

تاريخيًا التقى الأهلي مع النجم الساحلي في 12 مواجهة بمختلف البطولات الأفريقية.. دوري الأبطال والسوبر والكونفدرالية.. حقق الأهلي الفوز في ثلاث مناسبات، وكان الفوز حليف النجم فى أربع مناسبات، بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة خمسة لقاءات من بينها أربعة تعادلات سلبية.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما حقق الفوز بنتيجة 6-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 وتحديدًا بتاريخ 22 أكتوبر 2017.

يدير مباراة الأهلي والنجم الساحلي الليلة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ويحضرها عشرة آلاف مشجع.