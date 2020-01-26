شكرا لقرائتكم خبر عن خيتافي يحسم المواجهة امام ريال بيتيس بصعوبة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 ضمن فعاليات الجولة 21 من منافسات ​​الدوري الاسباني​​ " ​​الليغا​​"، حقق ​فريق خيتافي​ انتصاراً غالياً في الوقت القاتل بهدف نظيف امام ضيفه فريق ​ريال بيتيس​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

وبالعودة الى مجريات اللقاء فقد تناقل الطرفان الفرص دون تسجيل اي هدف الى ان اتت الدقيقة 89 قبل الاخيرة من الوقت الاصلي، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب انخيل لويس رودريغز من ضربة جزاء مهدياً اصحاب الارض ثلاث نقاط غالية، وكان قد طرد لاعب بيتيس ​زهير فضال​ في الثواني الاخيرة من اللقاء.

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