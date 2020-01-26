مانشستر يونايتد يلتهم ترانمير بسداسية في كأس الاتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ساحقًا خارج أرضه على ترانمير روفرز (6-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل الشياطين الحمر للدور التالي. أهداف المان يونايتد جاءت عن طريق هاري ماجواير، دييجو دالوت، جيسي لينجارد، فيل جونز، أنطوني مارسيال وماسون جرينوود، في الدقائق 10، 13، 16، 41، 45 و56. ودفع أولي جونار سولسكاير، مدرب المان يونايتد، بتشكيلة تضم عددًا هائلًا من البدلاء، مفضلًا إراحة أغلب العناصر الأساسية.

