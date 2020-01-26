مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

سيكون الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا للغاية على نظيره فريق بلد الوليد وذلك في مباراة من المقرر لها ان تقام مساء اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2020 ميلاديا في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الليجا الاسبانية.

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بكل تاكيد مباراة اليوم لن تكون سهلة على الفريق الملكي ريال مدريد الذي يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة والعودة للمنافسة على كل البطولات على حساب فريق بلد الوليد ويتحفز الريال بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين لهدف في اخر مبارياته في الدوري الاسباني ليواصل اقتسام الصدارة مع برشلونة بنفس عدد النقاط ويسعى فريق زين الدين زيدان في أن يحقق الفوز الثالث على التوالي في الدوري مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد لايف.

في الجهة المقابلة وعلى ارضية ملعب نيوفو جوسي زورييلا سيقاتل صاحب الارض والجمهور فريق بلد الوليد لتحقيق مفاجأة والفوز على فريق ريال مدريد بطل السوبر الإسباني من أجل تحسين وضعيته في جدول ترتيب بطولة الليجا الاسبانية حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد اثنين وعشرين نقطة وبفارق ثمانية نقاط فقط عن متذيل الترتيب فريق اسبانيول ويرغب في تفادي شبح للهبوط شاهد الان رابط بث حي مباراة ريال مدريد و بلد الوليد لايف.

ولعب فريق بلد الوليد 20 مباراة وفاز في 4 وتعادل في 10 وخسر في 6 بينما ريال مدريد لعب 20 مباراة حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر في لقاء ولديه 43 نقطة بفارق الاهداف فقط عن فريق برشلونة المتصدر بنفس الرصيد مشاهدة مباراة ريال مدريد و بلد الوليد على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق يوسف سيف حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين 1-1.