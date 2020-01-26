مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم 26-1-2020 في الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين كلا من يوفنتوس ونابولي مساء اليوم الاحد الموافق السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2020 ميلاديا في المباراة التي تقام ضمن منافسات الاسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2019-2020 على ملعب سان باولو معقل فريق نابولي في لقاء ينطلق في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة .

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يواصل البيانكونيري مشواره فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي ويرغب في الفوز على نابولي بعد الفوز على فريق بارما بهدفين مقابل فى المباراة التي جمعتهما على ملعب اليانز ارينا في الاسبوع العشرين وبهذا الانتصار اقتنص السيدة العجوز ثلاث نقاط جديدة له فى سيري آ حيث يسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز اليوم على نابولي في مشوار رحلة البحث عن اللقب التاسع له على التوالي مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد نابولي.

على الجانب الأخر يعاني فريق الكرة بنادي نابولي من سوء النتائج في الدوري هذا الموسم في الكالتشيو وخسر في اخر مباراة له امام فريق فريق فيورنتينا بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعتهما على ملعب سان باولو فى إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي ويرغب في الاستفاقة مثل الموسم الماضي الذي انهاه فى المركز الثاني برصيد 79 نقطة ويسعي الفريق لاستغلال عاملي الارض والجمهور وتحقيق نتيجة الفوز امام السيدة العجوز.

ياتي فريق يوفنتوس في المركز الاول برصيد 51 نقطة من 20 مباراة حيث فاز في 16 لقاء وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر في مباراة ويبتعد عن انتر الثاني بفارق اربع نقاط بينما نابولي ياتي في المركز 11 من خوض 20 مباراة برصيد 24 مباراة من 6 انتصارات و6 تعادلات و8 هزائم ويرغب في تحسين وضعه مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد نابولي على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق رؤوف خليف.