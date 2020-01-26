شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يمهد الطريق لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 انسحب فريق برشلونة الإسباني من سباق ضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج جناح أرسنال الإنجليزي، على الرغم من سعي الفريق لضم اللاعب منذ العام الماضي.

Advertisements ووفق لموقع "لو ١٠ سبورت" الفرنسي، فقد أصبح الطريق أكثر سهولة لصالح باريس سان جيرمان، من أجل استقدام أوباميانج مع انسحاب برشلونة. ويسعى الفريق الفرنسي لضم صاحب ال٢٩ عاما لاحتمالية رحيل إيدنسون كافاني هداف الفريق التاريخي، حتى يبدأ المدير الرياضي لفريق الإمارة " ليوناردو" الحديث بقوة مع إدارة الجانرز. جدير بالذكر أن برشلونة يصارع الزمن للفوز بخدمات رودريغيو مورينيو مهاجم فالنسيا ولوتارو مارتينيز جناح النيراتزوري إنتر ميلان الإيطالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يمهد الطريق لباريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.