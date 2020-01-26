تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة النجم الساحلي

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جدة - عمرو شويل استقر رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن تقام في التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم "أيمن أشرف" – محمد هاني. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج. ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي "محمود كهربا". خط الهجوم: مروان محسن. التاجات: الاهلى والنجم الساحلى، الاهلى ضد النجم الساحلى، دورى ابطال افريقيا، الاهلى، النجم الساحلى.

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