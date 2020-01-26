المصرى يهاجم نواذيبو بـ "محمود وادى وأموتو"

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جدة - عمرو شويل المصرى ضد نواذيبو أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء نواذيبو الموريتانى بعد قليل باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية . أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء نواذيبو الموريتانى بعد قليل باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية . ومن المقرر أن يبدأ المصرى البورسعيدى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : أحمد مسعود Advertisements خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى خط الوسط : عمرو موسى – إسلام عطية – مفتاح طقطق – حسن على خط الهجوم : اوستن اموتو – محمود وادى

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