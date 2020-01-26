شكرا لقرائتكم للمرة الأولى.. اليو بادجى على دكة الأهلي ضد النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد المهاجم السنغالى اليوبادجى لاعب الاهلى الجديد على دكة بدلاء فريق الاهلى فى مباراة النجم الساحلى المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا مع كلام من شريف اكرامى ، محمود متولى ، وليد سليمان ، أيمن أشرف ، محمود كهربا ، أحمد فتحى " .

فيما استبعد الثلاثي محمد مجدى " قفشة " و الحارس على لطفى والانجولى جيرالدو من قائمة المباراة .

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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ويضم التشكيل كلاً من : محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر أبراهيم ، حسين الشحات ، محمد هاني ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، مروان محسن ، على معلول ، أحمد الشيخ وأجاي.

ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعًا شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويدخل فريق النادى الأهلي، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، واحدة من أهم مبارياته فى الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلى التونسى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.