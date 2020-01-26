شكرا لقرائتكم مصدر بالتليفزيون يعلق على وضع تردد قناة تونسية على شاشة نايل سبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن هذا التصرف يعتبر خطأً ولا شك في هذا الأمر، إلا أنه حدث بحسن نيه ليس إلا.

وقال المصدر: "هذا التصرف بالتأكيد خاطيء، ولكنه كان بحسن نية من أجل تعريف المشاهد المصري بكيفية متابعة منتخبه ضد تونس في النهائي الأفريقي لكرة اليد".

استطرد: "الأمر لا يتعلق بالحرج، فالقناة التونسية حكومية مثل نايل سبورت ولا يعد هدفها هو الربحية، ولكن في النهاية التصرف خاطيء بكل تأكيد، حتى وإن كان الأمر قد تم بنية حسنة، ولكن سيكون هناك موقف تجاه الأمر".

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وكانت قناة نايل سبورت قد وضعت تنويه عبر شاشتها به التردد الخاص بقناة الوطنية التونسية، والتي ستبث مواجهة منتخب مصر في نهائي افريقيا باليد عبر بثها الفضائي.

وسيلتقي منتخب مصر مع المنتخب التونسي في النهائي الأفريقي لكرة اليد، على أن يتأهل الفائز للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.