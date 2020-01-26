شكرا لقرائتكم كيف دعم إسماعيل يوسف فرجاني ساسي بعد شائعة الفيديو غير الأخلاقي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على دعم ومساندة نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن انتشار فيديو غير أخلاقي للاعب. ودعم يوسف نجم وسط الزمالك فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، جيث كتب "حبيبي ياساسي يا كبير بلعبك وأخلاقك نثق فيك وكلنا وراك". ليتفاعل اللاعب مع هذه التغريده ويرد " حبيبي ياتيجانا يا عظيم". Advertisements جدير بالذكر أن فرجاني ساسي يعد واحداً من ابرز نجوم الزمالك حالياً، حيث قدم مستوى رائع مع الفريق وأصبح معشوق الجماهير البيضاء بشكل كبير.

إسماعيل يوسف وساسي

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