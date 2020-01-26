شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: ربنا رزق الزمالك بـ"ساسي وبوطيب وأوناجم وبن شرقي وكاسونجو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و كتب أحمد مرتضى على "تويتر"، "تعلمت في مجال الكره ان اللاعب الملتزم والمحترم رزق وربنا رزق الزمالك بمجموعه من اللاعبين الاجانب فرجاني ساسي و اشرف بن شرقي و اوناجم و كاسونجو وخالد بوطيب ربنا يكرمهم ويبارك فيهم ويكونوا خير لناديهم الزمالك لاعبيه كلهم محترمين".

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الجدير بالذكر أنه تم نشر فيديو غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص شبيه لفرجاني ساسي.