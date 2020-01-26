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شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: ربنا رزق الزمالك بـ"ساسي وبوطيب وأوناجم وبن شرقي وكاسونجو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
و كتب أحمد مرتضى على "تويتر"، "تعلمت في مجال الكره ان اللاعب الملتزم والمحترم رزق وربنا رزق الزمالك بمجموعه من اللاعبين الاجانب فرجاني ساسي و اشرف بن شرقي و اوناجم و كاسونجو وخالد بوطيب ربنا يكرمهم ويبارك فيهم ويكونوا خير لناديهم الزمالك لاعبيه كلهم محترمين".
الجدير بالذكر أنه تم نشر فيديو غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص شبيه لفرجاني ساسي.
أحمد مرتضى منصور
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