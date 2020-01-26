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فايلر يستبعد أفشة من مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

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جدة - عمرو شويل استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محمد مجدي قفشة لاعب الفريق من قائمة الـ18 لمباراة النجم الساحلي التونسي فلم يظهر اللاعب الذى يشارك أساسياً في مباريات الفريق الماضية في التشكيل الاساسي ولا في قائمة البدلاء لمباراة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، وكان قفشة ضمن 21 لاعباً دخلوا قائمة الاهلي لمباراة النجم الساحلي.

 

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة كلاً من : محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر أبراهيم ، حسين الشحات ، محمد هاني ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، مروان محسن ، على معلول ، أحمد الشيخ وأجاي.

 

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ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعًا شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

، ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

 

ولعب الأهلي أمام أندية تونس 44 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45، وواجه الأهلي ست فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والإفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.

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