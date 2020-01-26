شكرا لقرائتكم طارق السيد عن تآمر لاعبى الزمالك فى مباراة الـ"6/1": كلام رضا سيكا "تخاريف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن صمته ليرد على ما قاله رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلى الأسبق، فيما يخص مباراة الأهلى والزمالك عام 2002، والشهيرة بـ"مباراة الـ6/1".

وانتقد طارق السيد تصريحات "سيكا" عن لاعبى الزماللك فى تلك المباراة، والتى اتهم فيها زملائه بالتآمر والتخاذل أمام الأهلى.

وقال طارق السيد فى حوار لـ"الخليج 365": "كلام غير منطقي وليس له أساس من الصحة، "طيب ما هو كان بيلعب.. كان متخاذل هو كمان!"، هذا كلام لا يليق بلاعب لعب لنادي الزمالك؟

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كان رضا سيكا قد قال فى حواره لـ"الخليج 365": "الزمالك تعاقد معايا من أهلى جدة قبل مباراة 6/1 بأسبوع فقط ونزلت من الطائرة على الدكتور أحمد عبدالعزيز عملت «تنضيف غضروف الركبة» قبل المباراة بـ 48 ساعة فقط روحت أسلم على اللاعيبة قبل الماتش وجدت أوتوفيستر بيقولى هتلعب الماتش قولتلهم هو الراجل ده أهبل؟!

وأكد سيكا أن لاعبى الزمالك باعوا مباراة 6/1، والدليل ليلة المباراة طلبت من مرتضى منصور المشرف على الكرة وقتها عقد جلسة معه لتحويل عقدى فى الزمالك من فئة أولى لفئة تانية عشان أنجح فى الزمالك وجدته يتلقى اتصالا يفيد بأن بعض لاعبى الزمالك عقدوا جلسة مع مسؤولى الأهلى لتفويت المباراة لأن خسارة الزمالك حتى لو بهدف واحد كانت تعنى رحيل مرتضى منصور عن الإشراف على الكرة، وهو الأمر الذى كان يريده بعض اللاعبين ومرتضى منصور حكى الواقعة دى قبل كده.

وتابع: "الزمالك قبل الماتش اتغلب من سوهاج واتعادل مع أسوان 4/4 وأوتوفيستر فى ماتش الأهلى كان أول مرة يلعب بطريقة 4-4-2، كانت خطة مدبرة لرحيل مرتضى منصور بالخسارة من الأهلى، وتعيين الدكتور كمال درويش مشرفا بدلا منه، الأهلى فى الموسم ده مكنش يقدر يكسب الزمالك 1-0 حتى".