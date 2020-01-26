شكرا لقرائتكم مكافحة المنشطات تكشف موقف أولمبياد طوكيو بعد انتشار فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، إن منظمة الصحة العالمية هي المسئولة عن إعلان حالة الطوارئ بعد ظهور فيروس كورونا وهي من تحسم موقف أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى إنه حتى الآن منظمة الصحة العالمية لم تتخذ أي قرار أو أي تعليق علي موقف الأولمبياد.

وقال أسامة غنيم في تصريحات لليوم السابع، إن خطورة فيروس كورونا تكمن في انتقاله من شخص لشخص فهو غير فيروس انفلونزا الخنازير الذي يشترط وجود حيوان لانتقاله إلى الأشخاص، مؤكدا إنه سيبدأ فى إعداد محاضرات للاعبين لتوعيتهم من فيروس كورونا قبل مشاركتهم في أي بطولة خارجية.

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن علاج أول مصابة بفيروس كورونا القاتل، وهى سيدة صينية، تبلغ من العمر 56 عامًا، تعيش منذ فترة طويلة فى مدينة ووهان شرق الصين، حيث ينتشر الفيروس بشراسة، ووفقا للجنة، فإن درجة الحرارة لدى المريضة لم ترتفع لمدة ستة أيام، لذا توصل فريق الخبراء امن الأطباء إلى أنه يمكن إخراجها من المستشفى، موضحة أن السيدة أصيبت بالفيروس منذ 10 يناير الماضى، بعد يومين فقط من وصولها إلى شنجهاى، وتم نقلها إلى المستشفى يوم 15 يناير الماضى، حيث أكد الأطباء أنها مصابة بفيروس جديد وهذه هى أول حالة إصابة فى المنطقة، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية.

وكانت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى قد كشفت عن شن حملات مكبرة على المطاعم الصينية والأجنبية فى مصر لتأمين أغذية المصريين وتفعيلا لسبل الرقابة الصحية بالتزامن مع حالة الفزع التى تجتاح العالم من فيروس كورونا وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تكليف المحافظين بحصر المطاعم الصينية مجددا لفرض سبل الرقابة عليهم بشكل صارم منعا لتسرب وباء كرونا إلى البلاد والتأكد من آليات طهى الطعام وسلامته للمترددين على المطاعم مشيرة إلى أن الحملات تشمل 7 محافظات حتى الآن.