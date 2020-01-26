شكرا لقرائتكم صلاح محسن يتحدث عن انتقاله لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال صلاح خلال تصريحات صحفية " لقد وقعت بشكل رسمي على عقود انتقالي لسموحة، حيث من المنتظر أن انضم إلى تدريبات الفريق خلال ساعات قليلة". ويتضمن عقد محسن شرط بعدم مشاركة اللاعب أمام الأهلي في فترة اعارته. Advertisements جدير بالذكر أن صلاح محسن قد فضل خوض تجربة جديدة، خاصة بعد خروجة من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

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