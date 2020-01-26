شكرا لقرائتكم المقاولون يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز أمام طنطا بهدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس الفوز على نظيرة طنطا بثنائية نظيفة فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بالجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري العام والتي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم محمد سمير مدافع المقاولون العرب بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 29 عقب كرة ثابتة لم يتمكن على فرج من التصدى لها ، ثم عزز الكولومبى لويس إدوارد بالهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة 75 من تسديدة قوية خارج منطقة الـ18 ليؤكد تفوق أبباء ذئاب الجبل على السيد البدوى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 32 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى ، بينما توقف رصيد طنطا عند النقطة 13 فى المركز الثالث عشر .

الشوط الأول

سيطر المقاولون العرب على فعاليات الشوط الأول ولاحت أكثر من فرصة للاعبيه ولكن لم يستغلها فى الوقت الذى كان اداء طنطا يميل نحو الدفاع لمحاولة خطف نقطة من وصيف الدورى.

الشوط الثانى

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وسيطر المقاولون العرب على مجريات المباراة كاملة وضياع أكثر من فرصة تهديف مؤكدة عن طريق التونسى سيف الدين الجزيرى و طاهر محمد طاهر بينما جاءت فرص طنطا على فترات متباعدة فى اللقاء وأبرزها فرصة أحمد ماجد " أونش " بالشوط الثانى وبمساعدة إسلام فؤاد و لكن لم يكتب لها النجاح .

وجاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كالتالي:

حسين شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري، فيما احتفظ النحاس بأيمن حفني على دكة بدلاء الذئاب مع إبراهيم صلاح، فادي نجاح، أحمد عربي، عبد الله ياسين، محمد عصام، لويس إدوارد.

كما أعلن أيمن المزين المدير الفني لطنطا عن تشكيل أبناء السيد البدوي والذي جاء كالتالي:

علي فرج، محمود مسعود، حسام غالي، سليمان عبد ربه، أحمد فهمي بكر، وليد عادل، إيهاب سمير، أحمد الشناوي، أحمد الألفي، محمد أونش، إسلام فؤاد، أحمد سالم صافي.