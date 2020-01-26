شكرا لقرائتكم رسميا.. نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك إخطارا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق أمام وادي دجلة إلى استاد القاهرة الدولى. وكان مقررا إقامة مباراة الزمالك ودجلة على ستاد السلام ومن المقرر أن يلتقي الفريق بعد غد الثلاثاء مع دجلة في الجولة الـ ١٥ لبطولة الدوري الممتاز.

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