شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل الإسماعيلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية في كرة القدم "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" بتعادله مع ضيفه مواطنه الاتحاد السكندري بدون أهداف الأحد بملعب الإسماعيلية في إياب ربع النهائي. وكان الإسماعيلي فاز 1-صفر ذهابا بالإسكندرية. وتنتظر الإسماعيلي مواجهة قوية في الدور نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري، حيث يلتقي الفريقان إيابا في التاسع من فبراير المقبل بالدار البيضاء بعدما حسم الفريق المغربي لقاء الذهاب في صالحه 2-1 على أرض مضيفه.

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