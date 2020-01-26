شكرا لقرائتكم السعودي الأولمبي ينال جائزة اللعب النظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل المنتخب السعودي على جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، فيما فاز الكوري الجنوبي سونغ بوم-كيون بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 التي اختتمت يوم الأحد في بانكوك.
جاء ذلك بعد تتويج المنتخب الكوري الجنوبي بلقب البطولة عقب فوزه على السعودية 1-0 بعد شوطين إضافيين في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد راجامانغالا.
وتأهل الأخضر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تصدر مجموعته عقب فوز على اليابان وسوريا وتعادله مع قطر، قبل أن يخرج تايلاند المستضيفة من ربع النهائي، ومن ثم تمكن من عبور أوزبكستان في نصف النهائي.
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