نهضة بركان إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي









اسماء السيد - حجز نهضة بركان المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، بطاقته إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في كرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه أدجوبي البنيني 5-1 الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دور المجموعات (ثمن النهائي).

وكان صاحب الأرض البادئ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الاولى عبر إريك سيوا، لكن الضيوف قلبوا الطاولة بخماسية كان بطلها علاء الدين أجراي الذي سجل ثلاثية هاتريك.

ورد نهضة بركان بثلاثية في الشوط الأول تناوب على تسجيلها أجراي (30 و41) وحمدي العشير (36)، قبل أن يضيفوا هدفين في الشوط الثاني عبر أجراء الذي أكمل الثلاثية (53) ومحمد عزيز الذي ختم المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وجدد نهضة بركان فوزه على أدجوبي بعدما كان هزمه بثلاثية نظيفة في الجولة الاولى، وحقق فوزه الثالث في دور المجموعات ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط مستفيدا من فوز زاناكو الزامبي على مطارده المباشر موتيما بيمبي الكونغولي الديموقراطي 2-1.

وانتزع زاناكو المركز الثاني من موتيما بيمبي بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط مقابل سبع نقاط للفريق الكونغولي الديموقراطي الذي تراجع الى المركز الثالث.

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وضمن نهضة بركان تأهله بفضل المواجهات المباشرة مع موتيما بيمبي (فاز عليه 3-صفر في الجولة الثالثة وخسر أمامه صفر-1 في الرابعة)، وسيدافع عن الصدارة الأحد المقبل في الجولة الأخيرة عندما يستضيف زاناكو حيث يكفيه التعادل لتحقيق ذلك والامر ذاته بالنسبة للفريق الزامبي للحاق به الى ثمن النهائي كونه يتفوق على موتيما بيمبي في المواجهات المباشرة (تعادلا 1-1 في الجولة الاولى).

وبات نهضة بركان ثاني فريق يبلغ ربع النهائي بعد بيراميدز المصري متصدر المجموعة الاولى والذي كان ضمن بطاقته في الجولة الرابعة.

وكان نهضة بركانه خسر نهائي النسخة الاخيرة أمام الزمالك المصري ركلات الترجيح بعدما تبادلا الفوز ذهابا وايابا بنتيجة 1-صفر.

ملخص مباراة نهضة بركان وأدجوب: