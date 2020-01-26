كوريا الجنوبية تحرز لقب كأس آسيا على حساب السعودية بعد التمديد

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أحرز المنتخب الكوري الجنوبي لقب كأس آسيا تحت 23 عاما في كرة القدم بفوزه على نظيره السعودي 1-صفر بعد التمديد الأحد على ملعب راجامانغالا في العاصمة التايلاندية بانكوك في المباراة النهائية للنسخة الرابعة.

ويدين المنتخب الكوري الجنوبي بلقبه الأول في هذه المسابقة إلى مدافعه جيونغ تاي-ووك الذي سجل الهدف الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية في الدقيقة 113.

وعوض المنتخب الكوري الجنوبي خسارته نهائي النسخة الثانية عام 2016 في قطر عندما سقط أمام اليابان 2-3، فيما فشل المنتخب السعودي في الظفر باللقب في النهائي الثاني له في المسابقة بعد الاول في النسخة الاولى عام 2014 عندما خسر امام جاره العراقي صفر-1 أيضا.

واقيمت النسخة الثالثة عام 2018 وتوجت بلقبها اوزبكستان على حساب فيتنام 2-1 بعد التمديد في الصين.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي مثّل آسيا بأفضل طريقة في اولمبياد لندن 2012 عندما أحرز الميدالية البرونزية، كما بلغ ربع نهائي العاب ريو 2016.

وهي المرة التاسعة على التوالي التي يشارك فيها منتخب "النمور" في النهائيات الاولمبية كونه تواجد بها دون انقطاع منذ نسخة سيول 1988 على ارضه، علما بانه الوحيد في النهائيات الحالية يفوز في كل مبارياته، ونجح في فك عقدته كونه كان المنتخب الوحيد الذي يبلغ نصف نهائي النسخ الاربع دون ان يحظى بشرف التتويج.

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وكان المنتخبان ضامنين تأهلهما إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل ببلوغهما النهائي حيث حجزت السعودية بطاقتها للنهائيات الاولمبية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1996، بفوزها على أوزبكستان حاملة اللقب 1-صفر الاربعاء، فيما تغلبت كوريا الجنوبية في اليوم ذاته على استراليا 2-صفر.

وحجزت أستراليا البطاقة الثالثة المؤهلة الى الاولمبياد بفوزها على اوزبكستان 1-صفر السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وهي المرة الثامنة التي تشارك فيها استراليا في الالعاب الاولمبية والاولى منذ بكين 2008 علما بأن أفضل نتيجة لها حلولها رابعة عام 1992 في مشاركتها الثالثة).

وستكون آسيا ممثلة بأربع منتخبات في اولمبياد طوكيو وهي فضلا عن كوريا الجنوبية والسعودية واستراليا، اليابان التي ودعت من دور المجموعات في النهائيات في تايلاند، وذلك لانها مؤهلة تلقائيا كونها مضيفة الاولمبياد.

ملخص المباراة: