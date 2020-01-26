إنتر ميلان يتعثر مجددا في الكالتشسو

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سجل لاعب الوسط البلجيكي في صفوف كالياري رايدا ناينغولان المعار اليه من انترميلان، هدف التعادل في مرمى الاخير ليعمق من جراح وصيف الدوري الايطالي لكرة القدم في الاونة الاخيرة.

وهي المرة الثالثة تواليا التي يتعادل فيها انترميلان بهذه النتيجة بعد مباراتيه ضد اتالانتا وليتشي. ولم تحصد كتيبة المدرب انطونيو كونتي سوى 11 نقطة في اخر 7 مباريات.

ورفع انترميلان رصيده الى 48 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي يحل ضيفا على نابولي لاحقا في مباراة ستشهد عودة مدرب الاول ماوريتسيو ساري الى فريقه السابق حيث من المتوقع ان يحظى باستقبال عدائي من انصاره.

وقد يلحق لاتسيو صاحب العروض القوية هذا الموسم بانترميلان ويتعادل معه نقاطا مع مباراة اقل (يخوضها ضد فيرونا في شباط/فبراير) في حال فوزه في دربي العاصمة المنتظر الاحد.

بدأ انترميلان الذي اشرك ظهيره الانكليزي اشلي يانغ القادم من مانشستر يونايتد هذا الاسبوع اساسيا، المباراة بشكل جيد عندما افتتح له مهاجمه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل بكرة رأسية اثر كرة متقنة من يانغ على الجهة اليمنى (29).

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ولم ينجح انترميلان في اضافة الهدف الثاني الى ان نمكن لاعب الوسط البلجيكي المعار من انترميلان بالذات في ادراك التعادل لكالياري في الدقيقة 78.

وشهدت نهاية المباراة توترا كبيرا لا سيما من مارتينيز الذي رفع الحكم في وجهه البطاقة الصفراء في الوقت بدل الضائع لكنه اعترض بشدة على هذا القرار واطلق الكرة بطريقة عشوائية لينال البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب وسط غضب شديد.

وقد يواجه مارتينيز الايقاف لاكثر من مباراة نظرا لسلوكه.

ملخص مباراة كالياري وانتر ميلان: