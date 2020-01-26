شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى التاسعة من مساء اليوم الأهلى نظيره النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقى فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين نظرًا للموقف الصعب الذى وضع لاعبي الأحمر أنفسهم فيه عقب التعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الجولة الماضية أمام بلاتينيوم الزيمبابوى .

وتعقدت الأمور أمام الأهلى المصري بجدول ترتيب المجموعة الثانية بعد خسارة بلاتينوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بنتيجة 1 / 0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بربرفيلدز في مدينة بولاوايو بزيمبابوى أمس .

جاء جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا بتصدر نادى النجم الساحلى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط مؤقتًا، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

ويحتاج النادى الأهلى الفوز اليوم أمام النجم الساحلى ثم الفوز على الهلال السوداني فى الجولة الأخيرة فى المباراة التى تجمع الفريقين فى مدينة الخرطوم التى تعتبر جولة الحسم بالنسبة للأهلى حتى يتأهل لدور ربع النهائى لمنافسات دورى أبطال أفريقيا.

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وفى حالة تعادل الأهلى اليوم أمام النجم الساحلى فسيحتاج الفوز فقط على الهلال السودانى فى الجولة الختامية للمجموعة لضمان الصعود لدور الثمانية من البطولة ، أما الهزيمة فسيكون المارد الاحمر امام خيار وحيد أيضًا وهو الفوز على الهلال باستاد ام درمان بالسودان .

ويتطلع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى للفوز أيضًا من أجل وضع حد للاتهامات التى تُطارده بأنه بلا بصمات فى بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة فى دورى الأبطال بعكس الحال فى الدورى المحلى الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة فى بطولة أفريقيا، ويعول المدرب السويسرى على خبرات وقدرات لاعبيه يأتى فى مقدمتهم على معلول وأجاى وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحى وعمرو السولية ومحمود متولى ورامى ربيعة والحارس المُتميّز محمد الشناوى والوافد السنغالى الجديد بادجى المُنضم للقلعة الحمراء قادمًا من رابيد فينا النمساوى فى يناير الجارى، فيما يفتقد الأحمر جهود مهاجمه المغربى وليد أزارو الذى رحل مؤخرًا لنادى الاتفاق السعودى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.