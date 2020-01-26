شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والنجم يصلان ملعب السلام قبل مواجهتهما في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعًا شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ولعب الأهلي أمام أندية تونس 44 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وتحمل مباراة اليوم الأحد رقم 45، وواجه الأهلي ست فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي في 20 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والإفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.