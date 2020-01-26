شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. رينجرز النيجيرى يتقدم على بيراميدز بهدف مقابل لا شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق رينجرز النيجيرى فى التقدم على بيراميدز بهدف مقابل لا شىء فى الدقيقة 73 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى فى إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

انتهى الشوط الأول بين بيراميدز مع إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، بالتعادل السلبى، فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا، على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

دخل بيراميدز، المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "المهدي سليمان فى حراسة المرمى، رجب بكار وعبد الله بكري وكانو ومحمد حمدى فى خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وإبراهيم حسن وطارق طه فى خط الوسط، دودو الجباس وجون أنطوى فى خط الهجوم".

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وتبادل الفريقان، الهجمات فى الشوط الأول، إلا أن الفرصة الأخطر أتيحت لفريق إينوجو رينجرز فى الدقيقة 41 من خطأ عبد الله بكرى مدافع بيراميدز فى إعادة الكرة إلى حارسه المهدى سليمان الذى تقدم لمحاولة تصحيح الخطأ إلا أن إيمانويل مادو مهاجم رينجرز حصل على الكرة وسددها تجاه المرمى الخالى ولكن فى العارضة لتضيع الفرصة الأخطر للفريق النيجيرى وفى الدقيقة 43، أخطأ مدافع رينجرز فى تمرير الكرة ليحصل جون أنطوى مهاجم بيراميدز على الكرة فى انفراد تام ليهدر الفرصة بغرابة رافضًا استغلال هدية مدافع رينجرز.

ويحتل بيراميدز قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل إلى دور ربع النهائى فى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل رينجرز المركز الثالث برصيد نقطتين بحثًا عن مزاحمة المصرى البورسعيدى عن البطاقة الثانية للتأهل فى هذه المجموعة وتأهل بيراميدز لدور المجموعات بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ففى الظهور الأول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخًا جديدًا بالكونفيدرالية الأفريقية، حيث تأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعبًا للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من أربعة انتصارات على التوالى فى دور المجموعات.

ويسعى بيراميدز لزيادة أرقامه القياسية فى الكونفدرالية بالحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم سواء داخل أرضه أو خارجها ، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتان.