شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إمتلاء صالة دارس استعدادًا لنهائى أفريقيا لكرة اليد بين مصر وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتلأت صالة رادس بالجماهير استعدادًا لانطلاق مباراة مصر وتونس والمقرر انطلاقها فى السابعة مساء اليوم الإثنين بنهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويسعى منتخب مصرلكرة اليد بكل قوته إلى التغلب على عنصرى الأرض والجمهور التى يتسلح بها المنتخب التونسى فى هذه المواجهة.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

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وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قبل التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى .