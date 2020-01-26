شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبًا فى قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الجيش والان مع تفاصيل الخبر
وضمت القائمة كلاً من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي وحسني فتحي وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمد كنارية ومحمد مسعد وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وميدو جابر وباولن فوافي وصلاح أمين.
واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن جمال عمر قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.
ومن المقرر أن يلتقي المقاصة مع طلائع الجيش في الخامسة مساء غدٍ الاثنين باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري ، كما سيلتقي المقاصة مع الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء يوم 8 فبراير المقبل باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري ، ومن المقرر أن تقام المباراتين بدون حضور جماهيري، وفقًا لما نص عليه خطاب اتحاد الكرة إلى نادي المقاصة.
واستقر مجلس إدارة نادي المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، على تعيين ايمونيكي خلفًا لأحمد حسام ميدو الذى تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ونزل إيمونيكي بفندق لاند مارك الخاص بشركة المقاصة فى التجمع الخامس قبل الاجتماع مع مسئولي المقاصة وتوقيع عقود تدريب الفريق الفيومي.
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