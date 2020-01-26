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18 لاعبًا فى قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 18 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ الاثنين باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 للدوري.

 

وضمت القائمة كلاً من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي وحسني فتحي وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمد كنارية ومحمد مسعد وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وميدو جابر وباولن فوافي وصلاح أمين.

 

واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن جمال عمر قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.

 

تلقى نادي مصر المقاصة خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة يفيد بنقل مباراتي الفريق أمام طلائع الجيش والإنتاج الحربي إلى ملعب استاد المقاولون العرب بدلاً من إقامتهما باستاد السلام.

 

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ومن المقرر أن يلتقي المقاصة مع طلائع الجيش في الخامسة مساء غدٍ الاثنين باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري ، كما سيلتقي المقاصة مع الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء يوم 8 فبراير المقبل باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري ، ومن المقرر أن تقام المباراتين بدون حضور جماهيري، وفقًا لما نص عليه خطاب اتحاد الكرة إلى نادي المقاصة.

 

واستقر مجلس إدارة نادي المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، على تعيين ايمونيكي خلفًا لأحمد حسام ميدو الذى تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

ونزل إيمونيكي بفندق لاند مارك الخاص بشركة المقاصة فى التجمع الخامس قبل الاجتماع مع مسئولي المقاصة وتوقيع عقود تدريب الفريق الفيومي.

 

 

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