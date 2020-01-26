شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يحضر مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري.. ومعوض فى لقاء الأهلى والنجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويرافق البدري في الإسماعيلية، طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر، وأنيس الشعلالي.

كما يحضر سيد معوض، مدرب الفريق، مباراة الأهلي والنجم الساحلي من استاد السلام بالقاهرة مساء اليوم، في دوري أبطال أفريقيا.

أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الإسماعيلى بعد قليل فى المباراة المقررة بينهما باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى على النحو التالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود شعبان – إسلام جمال – محمود رزق – السيد سالم.

خط الوسط: نور السيد – أحمد نبيل مانجا – أحمد رفعت – أوكوى.

خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود الزنفلى – أسامة العزب – أحمد حجى – مروان عطية – أيمن غباشى – محمد أنور – أنيس سالتو.

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وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

الدفاع: محمود البدري، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد صادق وهمام طارق وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

خط الهجوم : شيلونجو.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول، وهزاكاو لحسن مساعد ثانٍ، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بتسجيل هدف مبكر يقتل معنويات زعيم الثغر ويسهل مهمة الدراويش فى التأهل العربى لتعويض الجماهير عن التراجع المحلى حيث يحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً، وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية، وشدد جوميز على اللاعبين ضرورة مواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا.