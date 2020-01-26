شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طارق السيد عن تآمر لاعبى الزمالك فى مباراة الـ"6/1": "تخاريف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن صمته ليرد على ما قاله رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلى الأسبق، فيما يخص مباراة الأهلى والزمالك عام 2002، والشهيرة بـ"مباراة الـ6/1".

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