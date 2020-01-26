شاهد تحرك حافلة الأهلى إلى ملعب السلام استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت حافلة فريق النادى الأهلى من مقر إقامة الفريق فى منطقة التجمع الخامس متجهة إلى ملعب السلام استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحذر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق من قوة النجم الساحلي التونسي خارج أرضه وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث فايلر مع لاعبي الأهلي في الجلسات الأخيرة عن قوة الفريق التونسي الذى يُقدم عروضًا جيدة للغاية خارج أرضه تحديدًا، وهو ما تؤكده نتائجه خارج تونس حيث فاز على بلاتينيوم في زيمبابوي بثلاثية نظيفة ثم فاز على الهلال بهدفين لهدف في السودان.

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وأوضح فايلر للاعبيه أن الفريق التونسى لديه لاعبون على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرات الخاصة بجانب خبراته الافريقية الطويلة وشدد المدرب السويسرى على أن الفريق التونسى لا يستسلم بسهولة أيضًا فقد تهتز شباكه ولا يهتز ويعود بهدف وأثنين بما يضمن له نقاط المباراة لذا لابد من اللعب بحماس وجدية منذ بداية اللقاء حتى نهايته.

ويدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الاهلى أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة فى الجولة الأخيرة، كما أن بطل مصر لديه رغبة فى الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى فى رادس.