شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخسر من هوبس اللبنانى ببطولة دبى الدولية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى أمام هوبس اللبنانى بنتيجة 86/88 فى ثالث مبارياته ببطولة دبى الدولية التى تقام فى الإمارات بنادى شباب الأهلى وتستمر حتى 1 فبراير.

وتأتى خسارة اليوم لتكمل سلسة الهزائم التى تلقاها الفريق فى البطولة حيث خسر أمام سلا المغربى ثم الرياضى اللبنانى وأخيرًا فريق هوبس

وتضم القائمة كلاً من إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى إبراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد الصباغ، أحمد أبو العلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويرأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الادارة، ويضم الجهاز الفنى احمد مرعى مديرا فنيا، وعمرو السبخى مدرب عام، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربان، وخالد عبد الفتاح مدير إدارى، وأحمد بسيونى إدارى، ومحمد كمال طبيب

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وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

وانطلقت البطولة بمواجهة منتخب الإمارات مع مايتى الفنلندى، والجامعة الأمريكية بلبنان مع الرياضى اللبنانى. وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.